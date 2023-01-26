Samsun'da husumetliler arasında bıçak ve keserli kavga: 1 ölü, 3 ağır yaralı

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Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan taraflar sokakta karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada bıçaklar çekildi ve keserle saldırı gerçekleşti. Kavgada Serdal Erkol (34), Sergen Erkol (25) ve Tayfun Gün karın bölgelerinden bıçaklanarak, karşı tarafından olan Mustafa Doğan (58) ise kafasına keserle vurularak ağır yaralandı. Olayda ağır yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serdal Erkol yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.