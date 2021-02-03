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Gündem
SAMSUN (AA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı

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Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı
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Karadeniz kenti Samsun'da hava sıcaklığı yükselince vatandaşlar sahilde güneşli havanın keyfini çıkardı.

Samsunda hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı
Kış mevsimi olmasına rağmen Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da 22, Adana'da 20, Mersin'de 21 derece olan hava sıcaklığı Samsun'da 23 dereceleri buldu.
Şubat ayında yüksek hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar Atakum sahilinde güneşli havada vakit geçirdi.
Vatandaşlar sahilde bisiklet sürdü, kumsalda sosyal mesafeye uyarak dinlendi. Çocuklar da kendilerine tanınan sürede parklarda oyun oynadı.
Vatandaşların maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uygun hareket ettiği görüldü.

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