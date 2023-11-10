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Samsun'da feci kaza! Sivil polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır, 4 yaralı

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#Samsun#Atakum #Trafik Kazası
Samsunda feci kaza Sivil polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 2si ağır, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 12:53

Samsun’un Atakum ilçesinde sivil polis aracıyla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2’si ağır, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Nişantaşı Caddesi’nde meydana geldi. Nişantaşı Caddesi’nde seyreden İbrahim Pınar idaresindeki hafif ticari araç ile İsmet İnönü Bulvarı’nda seyreden Adem Kurt idaresindeki sivil polis aracı, kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücüler Adem Kurt ile İbrahim Pınar ağır yaralanırken, polis aracındaki İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Serhat Koray Yağcı ile kızı Sena Yağcı hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Samsun#Atakum #Trafik Kazası

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