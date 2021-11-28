Samsun'da feci kaza! Elif Yüksel'den acı haber geldi

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Kaza, gece İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Bafra'dan Samsun yönüne giden Alican C.'nin kullandığı 55 SV 987 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Elif Yüksel'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yüksel, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yüksel, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Elif Yüksel, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Sürücü Alican C.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.