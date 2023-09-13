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Samsun'da Dr. Mustafa Erdem silah zoruyla kaçırıldı! Doktor kurtarıldı, şüpheli kaçtı

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#Samsun#Atakum#Doktor
Samsunda Dr. Mustafa Erdem silah zoruyla kaçırıldı Doktor kurtarıldı, şüpheli kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 14:58

Samsun’un Atakum ilçesinde Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, G.E. tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Samsun- Ankara karayolunda uygulama noktasında Dr. Erdem kurtarılırken, şüpheli otomobiliyle kaçtı.

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Samsun'da Atakum ilçesi Çağaloğlu Bulvarı’ndaki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, G.E. tarafından silah zoruyla otomobile bindirilip, kaçırıldı.

ŞÜPHELİ KAÇTI

İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Samsun- Ankara karayolunda uygulama noktasında şüphelinin otomobili polis ekipleri tarafından durduruldu. Dr. Erdem’i serbest bırakan şüpheli, otomobiliyle kaçtı.

Polis ekipleri, G.E.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Samsun#Atakum#Doktor

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