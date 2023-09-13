Samsun'da Dr. Mustafa Erdem silah zoruyla kaçırıldı! Doktor kurtarıldı, şüpheli kaçtı

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Samsun'da Atakum ilçesi Çağaloğlu Bulvarı’ndaki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, G.E. tarafından silah zoruyla otomobile bindirilip, kaçırıldı.
ŞÜPHELİ KAÇTI
İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Samsun- Ankara karayolunda uygulama noktasında şüphelinin otomobili polis ekipleri tarafından durduruldu. Dr. Erdem’i serbest bırakan şüpheli, otomobiliyle kaçtı.
Polis ekipleri, G.E.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.