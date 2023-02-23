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Samsun'da DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

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#Samsun#DEAŞ#Operasyon
Samsunda DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 22:05

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece düzenlenen operasyonda yürütülen soruşturma kapsamında aranan Irak uyruklu M.M.M. ile yine DEAŞ terör örgütünün içinde yer aldığı tespit edilen A.H.S.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Samsunda DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.M.M., kendisine sosyal medyadan tanıştığı bir kişinin Ankara'da İsveç Konsolosluğu yanında ev kiralamasını ve dron ile keşif yapmasını, saldırı düzenleyeceklerini söylediğini, ancak bu teklifi kabul etmediğini ileri sürdü. A.H.S.S. ise Musul'da DEAŞ terör örgütü içinde yer aldığını ancak her herhangi bir çatışmaya katılmadığını söyledi.

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Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.M.M. ve A.H.S.S. akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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#Samsun#DEAŞ#Operasyon

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