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Samsun’da cadde ve sokaklar göle döndü; Ladik ilçesinde eğitime ara verildi

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#Samsun#Sel#Ladik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 09:41

Samsun'da bu sabah etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Dün akşam selde 1 kişinin yaşamını yitirdiği Ladik ilçesinde ise eğitime 1 gün ara verildi.

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Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere ara sokaklar suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda kaldı. Zemin katlardaki birçok ev ve iş yerini su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve baskın yaşanan evlerdeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Samsun’da cadde ve sokaklar göle döndü; Ladik ilçesinde eğitime ara verildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Şehrimizde etkisini gösteren yoğun sağanak yağıştan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; her noktaya ulaşmak için tüm personel ve ekipmanlarımız ile canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarları dikkate alarak siz kıymetli vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz" denildi.

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Samsun’da cadde ve sokaklar göle döndü; Ladik ilçesinde eğitime ara verildi

SAMSUN'DA EĞİTİME ARA

Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Dün akşam sel sularına kapılarak bir kişinin hayatını kaybettiği Ladik ilçesinin ardından Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Samsun’da cadde ve sokaklar göle döndü; Ladik ilçesinde eğitime ara verildi

 

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#Samsun#Sel#Ladik

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