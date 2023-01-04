Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Samsun'da arızalanan otomobile cip çarptı; baba ile oğlu öldü

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Trafik#Kaza
Samsunda arızalanan otomobile cip çarptı; baba ile oğlu öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 13:09

SAMSUN'un Terme ilçesinde yolda arızalanan otomobillerini itmeye çalışan Ömür Kaynar (72) ile oğlu Önder Kaynar (40), araçlarına cipin çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Ordu-Samsun kara yolu Terme ilçesi sanayi kavşağında meydana geldi. Samsun yönüne giden Önder Kaynar idaresindeki 52 ASS 990 plakalı otomobil arızalandı. Sürücü ile babası Ömür Kaynar, otomobili yol kenarına itmeye çalıştı.

Bu arada Metin Ataş'ın kullandığı 34 ENV 472 plakalı cip, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ve oğlu yola savruldu. İhbarla Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, baba ile oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Metin Ataş ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın
Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın
Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı