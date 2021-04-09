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Haber Giriş: 09.04.2021 - 04:28 | Son Güncelleme:

Samsun Posta Kodu kaçtır? Samsun ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Samsun Posta Kodu kaçtır? Samsun ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları kargo hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için gerekli numaralardır. Bu numaralar sayesinde il ve ilçelere göre ayrışan kargolar kolaylıkla adrese teslim edilebilmektedirler. Samsun ilinin posta kodu nedir? Samsun ilindeki ilçelerin posta kodları nelerdir? İşte Samsun posta koduyla ilgili merak edilen her şeyi derledik.

Posta kodları 5 haneden oluşan numaralardır. Bu numaralardaki ilk 2 hane il kodu olarak bilinmektedir. Devam eden 3 hane ise o ildeki ilçe kodunu belirtir.

 Samsun İlinin Posta Kodu

 Posta kodlarında bulunan ilk 2 hane illeri plaka koduyla aynıdır. Bu sayede gelen kargolar öncelikle illere göre ayrışır. Daha sonra posta kodunun devamında gelen 3 haneye bakılarak ilçelere göre ayrışır. Samsun ilinin posta kodu 55000’dır.

 Samsun İlçelerinin Posta Kodları

 55 kodunun yanına gelen 3 hane Samsun ilindeki ilçe kodunu belirtir. Samsun ilinde toplam 17 ilçe ve 1249 mahalle bulunmaktadır. Bu ilçelerin kapsadığı mahallelerin posta kodları da ilçe kodlarıyla aynıdır. Kargo hizmetleri ilçelere göre ayrıştırıldıktan sonra mahalle ve sokak numaralarına bakılarak gerçekleştirilmektedir.

 Alaçam - 55800

 Asarcık - 55860

 Atakum - 55200

 Ayvacık - 55550

 Bafra - 55400

 Canik - 55080

 Çarşamba - 55515

 Havza - 55715

 İlkadım - 55070

 Kavak - 55850

 Ladik - 55760

 Ondokuzmayıs (Ballıca) - 55421

 Salıpazarı - 55530

 Tekkeköy - 55320

 Terme - 55600

 Vezirköprü - 55900

 Yakakent - 55810

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