Samsun Posta Kodu kaçtır? Samsun ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları 5 haneden oluşan numaralardır. Bu numaralardaki ilk 2 hane il kodu olarak bilinmektedir. Devam eden 3 hane ise o ildeki ilçe kodunu belirtir.

Samsun İlinin Posta Kodu

Posta kodlarında bulunan ilk 2 hane illeri plaka koduyla aynıdır. Bu sayede gelen kargolar öncelikle illere göre ayrışır. Daha sonra posta kodunun devamında gelen 3 haneye bakılarak ilçelere göre ayrışır. Samsun ilinin posta kodu 55000’dır.

Samsun İlçelerinin Posta Kodları

55 kodunun yanına gelen 3 hane Samsun ilindeki ilçe kodunu belirtir. Samsun ilinde toplam 17 ilçe ve 1249 mahalle bulunmaktadır. Bu ilçelerin kapsadığı mahallelerin posta kodları da ilçe kodlarıyla aynıdır. Kargo hizmetleri ilçelere göre ayrıştırıldıktan sonra mahalle ve sokak numaralarına bakılarak gerçekleştirilmektedir.

Alaçam - 55800

Asarcık - 55860

Atakum - 55200

Ayvacık - 55550

Bafra - 55400

Canik - 55080

Çarşamba - 55515

Havza - 55715

İlkadım - 55070

Kavak - 55850

Ladik - 55760

Ondokuzmayıs (Ballıca) - 55421

Salıpazarı - 55530

Tekkeköy - 55320

Terme - 55600

Vezirköprü - 55900

Yakakent - 55810

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