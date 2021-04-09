Samsun Posta Kodu kaçtır? Samsun ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları kargo hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için gerekli numaralardır. Bu numaralar sayesinde il ve ilçelere göre ayrışan kargolar kolaylıkla adrese teslim edilebilmektedirler. Samsun ilinin posta kodu nedir? Samsun ilindeki ilçelerin posta kodları nelerdir? İşte Samsun posta koduyla ilgili merak edilen her şeyi derledik.
Posta kodları 5 haneden oluşan numaralardır. Bu numaralardaki ilk 2 hane il kodu olarak bilinmektedir. Devam eden 3 hane ise o ildeki ilçe kodunu belirtir.
Samsun İlinin Posta Kodu
Posta kodlarında bulunan ilk 2 hane illeri plaka koduyla aynıdır. Bu sayede gelen kargolar öncelikle illere göre ayrışır. Daha sonra posta kodunun devamında gelen 3 haneye bakılarak ilçelere göre ayrışır. Samsun ilinin posta kodu 55000’dır.
Samsun İlçelerinin Posta Kodları
55 kodunun yanına gelen 3 hane Samsun ilindeki ilçe kodunu belirtir. Samsun ilinde toplam 17 ilçe ve 1249 mahalle bulunmaktadır. Bu ilçelerin kapsadığı mahallelerin posta kodları da ilçe kodlarıyla aynıdır. Kargo hizmetleri ilçelere göre ayrıştırıldıktan sonra mahalle ve sokak numaralarına bakılarak gerçekleştirilmektedir.
Alaçam - 55800
Asarcık - 55860
Atakum - 55200
Ayvacık - 55550
Bafra - 55400
Canik - 55080
Çarşamba - 55515
Havza - 55715
İlkadım - 55070
Kavak - 55850
Ladik - 55760
Ondokuzmayıs (Ballıca) - 55421
Salıpazarı - 55530
Tekkeköy - 55320
Terme - 55600
Vezirköprü - 55900
Yakakent - 55810
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