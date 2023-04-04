Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonu: 65 gözaltı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun duyurduğu Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11 ilde eş zamanlı yasadışı bahis ve suç operasyonu düzenlendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla 17 Haziran 2022 tarihinde 2 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan tespitler neticesinde şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

Genişletilen soruşturma kapsamında, Samsun merkezli, Adana, Manisa, Aksaray, Rize, İzmir, Erzurum, Mersin, Antalya, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda 65 kişi, 8 şirket ve şirket sahipleriyle yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.