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Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonu: 65 gözaltı

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#Yasa Dışı Bahis#Suç#Operasyon
Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonu: 65 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 01:42

Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasadışı bahis ve suç operasyonunda yakalanan 65 şüpheli Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun duyurduğu Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11 ilde eş zamanlı yasadışı bahis ve suç operasyonu düzenlendi.

Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonu: 65 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla 17 Haziran 2022 tarihinde 2 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan tespitler neticesinde şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL olduğu tespit edildi.

Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonu: 65 gözaltı

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Genişletilen soruşturma kapsamında, Samsun merkezli, Adana, Manisa, Aksaray, Rize, İzmir, Erzurum, Mersin, Antalya, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda 65 kişi, 8 şirket ve şirket sahipleriyle yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. 

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#Yasa Dışı Bahis#Suç#Operasyon

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