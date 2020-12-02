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AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Samsun merkezli FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon

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Samsun merkezli FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon
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Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları ve örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" içinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Samsun merkezli Sivas ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzaf, emekli askeri personel ve meslekten ihraç edilenlerin bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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