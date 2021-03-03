Samsun Doğa Koleji Türkiye şampiyonu oldu

Samsung Geleceğin Mucitleri” bilim yarışması, Türkiye genelinde, Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Samsung Electronics Türkiye iş birliğinde düzenlendi. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Ethem Can Kara, Biyoloji Öğretmeni Çiğdem Özgürdal’ın danışmanlığında "Yumuşatıcı Olarak Kullanılabilen Biyoplastik Poşet" projesiyle 1. oldu.

İTÜ’NÜN DESTEĞİ, BİLİMİN IŞIĞINA DÖNÜŞÜYOR

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Bir öğrencimiz; çevreye olan yıkıcı etkileri bilinen ve yüzyıllar boyunca yeryüzünden yok olmayan plastik poşetlerin yerine, kısa zamanda çözünerek yok olabilen ve doğaya zarar vermeyen, çamaşır yıkarken yumuşatıcı yerine kullanılabilen doğa dostu biyoplastik poşet üretti. Geliştirdiği biyoplastik poşet doğada atık oluşturmayarak, günlük yaşama faydalı ve ev ekonomisine katkı sağlayan bir çözüm olmuştur. İTÜ’nün desteği ile eğitimdeki bilim nosyonumuz güçlenmiş ve çocuklarımıza ışık olmuştur. Yarışmadaki başarıları için önce çocuğumuzu, anne-babasını ve elbette ona kılavuzluk eden öğretmenlerini de kutlarım” dedi.