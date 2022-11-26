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Şampiyonu mafya öldürdü

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#Bayram Diril#Şampiyon#Mafya
Şampiyonu mafya öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 07:00

Trafik ışıklarında infaz edilen Bayram Diril’in, şampiyonlukları olan bir motosiklet yarışçısı olduğu ortaya çıktı. Abla Gülhan Diril, “Kardeşime mafya musallat oldu. Suç işlediklerinde kardeşimin hızlıca kendilerini götürmelerini istiyorlardı” dedi.

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İstanbul Kâğıthane’de 13 Kasım gecesi, Bayram Diril’in (28) kullandığı 34 DJF 149 plakalı otomobil, kırmızı ışık yanınca durdu. Bu sırada motosikletli ve kar maskeli iki saldırgan otomobile silahla ateş etmeye başladı. Otomobil, karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı. Bayram Diril saldırıda ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Diril, kurtarılamadı. Saldırıda aynı otomobilde bulunan bir kişi ise yara almadan kurtuldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli ve maskeli iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

‘DAHA ÖNCE DE SALDIRDILAR’

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Pist Şampiyonası’ yarışmalarında çok kez ödül alan kardeşinin motosiklet tutkunu olduğunu söyleyen Gülhan Diril, “Daha önce en küçük kardeşim Bilal’e mafya musallat oldu. Kardeşim Bayram’ı da işledikleri suçlarda hızlı motosiklet kullandığı için yanlarında istediler. Sürekli yarışlarda birinci oldukları için suç işlediklerinde kardeşlerimin kendilerini kurtarmalarını istiyorlardı. Birini öldürdükleri zaman yarışçı oldukları için hızlıca olay yerinden kendilerini götürmelerini istiyorlardı. Daha önce kızıyla motosiklet üzerinde dururken, silahla ateş açtılar. Arkadaşlarının soruşturulmasını talep ediyoruz. Bunlar mafya. Bu taramalı tüfekler nereden geliyor? Burası Türkiye, Teksas değil. Ondan geriye 4 yaşında bir kızı kaldı" dedi.

 

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#Bayram Diril#Şampiyon#Mafya

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