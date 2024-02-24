Şampiyonlardan teşekkür kupası

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Bahçeli, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eşref Eroğlu ve Serbest Stil Güreş Milli Takımı sporcuları ile genel merkezde buluştu. Kabulde, Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Buse Çavuşoğlu, Nesrin Baş, Selçuk Can, Alperen Berber, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü ve Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar ile MHP Spor Komisyonu Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Özbay yer aldı. MHP’den yapılan açıklamada, “Milli Takımımız tarafından kazanılan kupa ve madalyalar desteklerinden dolayı Sayın Devlet Bahçeli’ye hediye edilmiş ve teşekkür etmişlerdir. Sayın Bahçeli de hediyeler vererek başarılarının devamını dilemiştir” denildi.

