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Şampiyonlardan teşekkür kupası

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#Kupa
Şampiyonlardan teşekkür kupası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcularla bir araya geldi.

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Bahçeli, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eşref Eroğlu ve Serbest Stil Güreş Milli Takımı sporcuları ile genel merkezde buluştu. Kabulde, Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Buse Çavuşoğlu, Nesrin Baş, Selçuk Can, Alperen Berber, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü ve Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar ile MHP Spor Komisyonu Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Özbay yer aldı. MHP’den yapılan açıklamada, “Milli Takımımız tarafından kazanılan kupa ve madalyalar desteklerinden dolayı Sayın Devlet Bahçeli’ye hediye edilmiş ve teşekkür etmişlerdir. Sayın Bahçeli de hediyeler vererek başarılarının devamını dilemiştir” denildi.    
 

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#MHP#Devlet Bahçeli#Kupa

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