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‘Şampiyonlar ligi’nin ifadelerini alın talimatı

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#Dilan Polat#İfade#Talimat
‘Şampiyonlar ligi’nin ifadelerini alın talimatı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 07:00

Dilan Polat’ın ‘şampiyonlar ligi’ fotoğrafındaki 13 isimle ilgili soruşturma yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda “Gözaltına almadan ifadelerini alın” talimatı verdi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan ve Engin Polat’la ilgili soruşturmanın ardından, Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ diyerek paylaştığı fotoğraftaki 13 isme de karapara aklama, vergi kaçırma ve yasadışı bahis suçlarından soruşturma açmıştı. Başsavcılık ayrıca 13 ismin tüm mal varlıklarına el koymuş ve sahibi oldukları 12 şirkete de kayyum atamıştı.

BİLGİ VE BELGELERİN TOPLANMASINI İSTEDİ

MASAK, Başsavcılığın talebi üzerine 13 isim hakkında bir rapor hazırlayarak dosyaya sundu. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne talimat veren Başsavcılık, Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demirhan Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, İlke Elagöz ve Tuğba Demirhan’ın gözaltına alınmadan ifadelerinin alınmasını, mal varlıklarını nasıl edindikleri yönünde sunacakları bilgi ve belgelerin toplanmasını istedi.

 

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#Dilan Polat#İfade#Talimat

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