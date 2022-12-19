Şampiyonlar kupalarını aldı... E-Spor’un ‘gümüş’leri

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Geçtiğimiz günlerde GİST-İSTANBUL ve Valorant VCT turnuvalarına ev sahipliği yapan İstanbul’da bu kez 65 ülkeden 300’den fazla katılımcının olduğu E-Spor Global Games turnuvası düzenlendi. Turnuva, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleşti. İBB Spor İstanbul ve Türkiye Espor Federasyonu tarafından desteklenen Global E-Sports Games’te; DOTA 2, eFootballTM 2023, PUBG Mobile ve Street Fighter V: Champion Edition gibi dünyada milyonlarca oyuncuya erişmiş oyunların turnuvaları gerçekleşti. DOTA 2’de mücadele eden millilerimiz finalde Peru’ya yenilerek gümüş madalyayla turnuvayı tamamladı.

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İMAMOĞLU ZİYARET ETTİ

İBB Spor İstanbul’un katkılarıyla gerçekleşen turnuvayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ziyaret etti. Birçok oyunu da deneyen İmamoğlu, ”Yeni dönemin spor alışkanlığıyla birlikte İstanbul’da buluşması, geçmişten bugüne, doğuyla batının buluşması ya da başka türlü birçok duygunun bir araya geldiği kent olması, bizim açımızdan kıymetli. Ayrıca 2036 Olimpiyat Oyunları’na aday olan İstanbul’un böylesi bir adıma da ev sahipliği yapması, bizi bu yönüyle de heyecanlandıran tarafı oldu” dedi.

Milli sporcularımız erkeklerde DOTA2 oyununda gümüş madalya elde ederken, Tayland takımı şampiyon oldu. eFootball’da İran, Street Fighter V: Champion Edition’da Çin Taipesi, PUBG Mobile’da Vietnam şampiyonluğa hak kazandı. Önümüzdeki sene yapılacak olan GEG turnuvasına Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ev sahipliği yapacak.