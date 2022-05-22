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Şampiyon motosikletçiye çorbacıda 3 kurşun

#Konya#Çorbacı#Cinayet
Şampiyon motosikletçiye çorbacıda 3 kurşun

Konya'da çalıştığı iş yerinin sahibi olan motodrag şampiyonunu Mustafa Adım'ı tabancayla çorbacıda vurarak öldüren Yusuf Sivridağ tutuklandı.

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Bir süre sonra Adım’ın işyerinde garsonluk yapan Yusuf Sivridağ da çorbacıya geldi. Sivridağ tabancasını çıkarıp Adım’a 3 el ateş etti. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Adım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Mustafa Adım’ı öldürdükten sonra kaçan Yusuf Sivridağ ise polis tarafından yakalandı. İfadesinde alacak-verecek meselesinden Adım’ı öldürdüğünü söyleyen Sivridağ tutuklandı. Motor sporlarıyla ilgilenen Mustafa Adım'ın, 2014 yılında yapılan Türkiye Motosiklet Drag Yarışları’nda şampiyon olduğu öğrenildi.

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#Konya#Çorbacı#Cinayet

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