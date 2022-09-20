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Şampiyon Loud

Güncelleme Tarihi:

#Valorant#Loud#Şmpiyon
Şampiyon Loud
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 07:00

Günlük oyuncusu 1.5 milyonu geçen online video oyunu Valorant’ın şampiyonlar turu İstanbul etabıyla son buldu.

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DÜNYA çapında büyük bir hayran kitlesi olan video oyunu Valorant’ın en büyük turnuvası olan Champions Tour İstanbul’da noktalandı. Volkswagen Arena’da 31 Ağustos’ta başlayan turnuvanın finalistleri 17 Eylül’de belli oldu. Turnuvadaki tek Türk temsilcimiz Alfajer takma isimli Emir Ali Beder’in takımı Fnatic finale kalamadı. Final maçı Brezilya ekibi Loud ile Amerikalı ekip OpTic Gaming arasında yapıldı.

Şampiyon Loud

40 YABANCI GAZETECİ İZLEDİ

Final 20 farklı dilde, 1.5 milyon kişi tarafından online olarak izlendi. Yabancı 40 gazeteci de finali takip etmek için İstanbul’daydı. Volkswagen Arena finali canlı izlemek isteyen 6 bin 500 kişiyi ağırladı. Volkswagen Arena’da finali izlemeye gelen seyirciler uzun kuyruklar oluştururken, turnuvayı yerinde takip edemeyenler için Suadiye’de bir mekan ile Caddebostan Sahili’ne dev ekranlar kuruldu. Finalin kazananı ise 3-1’lik skorla turnuvanın namağlup ekibi Loud oldu. Ayrıca İstanbul’un önemli simgelerinden olan ‘Galata Kulesi’ Champions Tour ile alakalı görsellerle aydınlatıldı. Aynı zamanda turnuvayı kazananın ismi de kuleye yansıtıldı. Çevrede bulunan halk yoğun ilgi gösterdi.

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Şampiyon Loud

BİRİNCİYE 300 BİN $

Vlorant Champions Tour’u birinci olarak bitiren Brezilyalı Loud takımı 300 bin dolar, ikinci bitiren Amerikalı OpTic Gaming takımı 150 bin dolar, üçüncü bitiren DRX takımı ise 110 bin dolar ödül kazandı. Türk oyuncu Emir Ali Beder’in takımı Fnatic ise şampiyonayı 5’inci olarak tamamlayıp 60 bin dolar ödül aldı.

Şampiyon Loud

VALORANT BİZE ÖNEM VERİYOR

TURNUVADAKİ tek temsilcimiz Emir Ali Beder Hürriyet’e şunları söyledi: “17 yaşındayım. Profesyonel e-spor oyuncusuyum. Kendi seyircimin önünde finale kalmak kupayı kaldırmak isterdim ama olmadı. Bir sürü turnuva var. Büyük bir ihtimal bir lig olacak. Lig olacağı için de beni daha çok görecekler. İnşallah seneye şampiyon oluruz. Turnuvanın Türkiye’de olması çok gurur verici bir hadise, çünkü normalde her oyun bu kadar çok Türklere önem vermiyor ama Valorant özellikle Türklere önem veriyor. Bu çok gurur verici bir şey.”

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Şampiyon Loud

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#Valorant#Loud#Şmpiyon

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