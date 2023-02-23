Şampiyon kemerini satıyor

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Geçtiğimiz yıl 13 Mayıs’ta WBC, yani Dünya Boks Konseyi maçında iki kez dünya şampiyonu olan Eva Vorager’i nakavt ederek WBC Gümüş Kemeri kazanan Çetin, bu alanda bir ilke imza attı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Çetin, gümüş kemerini depremzedeler için alt limit 1 milyon TL’den açık artırmayla satışa çıkardı. Türk boksunda namağlup tek kadın boksör unvanını da taşıyan Çetin, şunları söyledi:

UMARIM HIZLICA SATILIR

“WBC, Muhammet Ali, Mike Tyson gibi büyük boksörlerin dövüşmüş olduğu federasyon. Türkiye’de ise kadınlar alanında ilk kez bu kemeri ben kazandım. Kemer Meksika’da benim adıma özel yapılmıştı. Ancak yaşanan deprem felaketi sonrası herkes gibi ben de bir şeyler yapmak istedim. Depremzedeler için kemeri 1 milyon TL’ye satışa çıkardım. Umarım hızlıca satılır ve ben de gelen parayı AHBAP aracılığıyla depremzedelere bağışlayabilirim.

Çocukluğumdan beri bu kemerin hayalini kurarak uyuyordum. Çünkü WBC, boks alanında dünyanın en iyi federasyonlarından. Fakat şu an kemeri satma konusunda hiç tereddüt etmiyorum. Kemerin satılması ve depremzedeler için fayda sağlaması benim için kemeri kazanmaktan daha anlamlı olacak. Aslında kemerimi başkası taktığında bile çok huzursuz oluyordum. Ancak böyle bir durumda elimizden gelen ne varsa yapmamız gerekiyor. Oturup uzaktan bir şeylerin düzelmesini bekleyemeyiz. Ayrıca hiçbir şey yapmadan durmak huzursuz hissettiriyor. Kemer Türk tarihinde bir ilk bu sebeple kemeri alacak kişinin yurt dışından olmasını istemiyorum. Kemerin Türkiye sınırları içinde kalmaya devam etmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum.”