Şampiyon kemerini satıyor

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Geçtiğimiz yıl 13 Mayıs’ta WBC, yani Dünya Boks Konseyi maçında iki kez dünya şampiyonu olan Eva Vorager’i nakavt ederek WBC Gümüş Kemeri kazanan Çetin, bu alanda bir ilke imza attı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Çetin, gümüş kemerini depremzedeler için alt limit 1 milyon TL’den açık artırmayla satışa çıkardı. Türk boksunda namağlup tek kadın boksör unvanını da taşıyan Çetin, şunları söyledi:
UMARIM HIZLICA SATILIR
“WBC, Muhammet Ali, Mike Tyson gibi büyük boksörlerin dövüşmüş olduğu federasyon. Türkiye’de ise kadınlar alanında ilk kez bu kemeri ben kazandım. Kemer Meksika’da benim adıma özel yapılmıştı. Ancak yaşanan deprem felaketi sonrası herkes gibi ben de bir şeyler yapmak istedim. Depremzedeler için kemeri 1 milyon TL’ye satışa çıkardım. Umarım hızlıca satılır ve ben de gelen parayı AHBAP aracılığıyla depremzedelere bağışlayabilirim.