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Samos’taki ceset Yasin’e mi ait

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#Yasin Cinkaya#Didim#Samos
Samos’taki ceset Yasin’e mi ait
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 07:00

AYDIN Didim’de Faber Mermer Yönetim Kurulu Üyesi, evli ve 2 çocuk babası Yasin Cinkaya (47), 13 Aralık’ta marinadan ‘FBR’ isimli teknesi ile denize açıldı. Bir süre sonra Cinkaya’dan haber alamayan ailesi, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.

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Akbük açıklarında yapılan arama sonucunda Cinkaya’nın teknesi, otomatik pilotta motoru çalışır halde bulundu ancak kendisine ulaşılamadı. Cinkaya’nın cep telefonu ile özel eşyaları da teknede bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince tekne marinaya çekildi, inceleme yapıldı. Cinkaya için hem denizden hem havadan hem de karadan arama çalışmaları başlatıldı; ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Bölgede karadan ve havadan arama çalışmaları sürerken, Yunanistan’ın Samos Adası sahilinde bir erkek cesedi bulunduğu yönünde bilgi geldi. Cesedin Cinkaya'ya ait olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

DNA ÖRNEĞİ VERDİLER

Cinkaya Ailesi’nin avukatı Harun Ümit Eren, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Durumun aciliyeti gereği, müvekkil yakınları, bu sabah erken saatlerde Didim Devlet Hastanesi'ne giderek İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere DNA testi için kan, saç kılı ve tükürük örnekleri vermişlerdir. Ailenin temennisi, olayın aydınlatılmasıdır” denildi.

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#Yasin Cinkaya#Didim#Samos

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