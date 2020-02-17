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İHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 10:21,Son Güncelleme:/

Şambrelle kayan genç, horon tepen vatandaşların arasına daldı

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Şambrelle kayan genç, horon tepen vatandaşların arasına daldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde pazar gününü fırsat bilip eğlenmek için horon oynarken yanlarında şambrel ile kayarak eğlenen gençlerden biri hızını alamayarak horon ekibinin arasına daldı.

Mahallede horon oynandığı sırada şambrelle kayarken hızını alamayan bir genç duramayınca horon halkasının içine daldı. Bu esnada horon halkasında olan Kaçkar Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık memuru Can Kosanoğlu’na çarpan genç, Kosanoğlu’nun ayaklarının yerden kesilerek birden sert zemine çakılmasına neden oldu. Kazada vücudunda ezikler oluşan Sağlıkçı Kosanoğlu, aldığı darbeye aldırış etmeden horona devam etti.

Arkadaşlarının horon oynamasını çekmek isteyen bir genç ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Şambrelle kayan genç, horon tepen vatandaşların arasına daldı

Şambrelle kayan genç, horon tepen vatandaşların arasına daldı

 

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