Samast’a FETÖ’den iddianame

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Samast’ın şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’le birlikte Hrant Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiği ancak FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut bir delilin ise elde edilemediği ifade edildi. İddianame, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Kabul edilmesi halinde Samast ‘sanık’ sıfatıyla hâkim karşısına çıkacak.

2007’de Hrant Dink’i katlettikten sonra tutuklanan Samast, 16 yıl dokuz ay 22 gün hapis yattıktan sonra geçen çarşamba günü serbest bırakılmış, tahliye büyük tepki çekmişti.