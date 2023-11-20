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Samast’a FETÖ’den iddianame

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#Hrant Dink#Ogün Samast#İddianame
Samast’a FETÖ’den iddianame
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 07:00

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerine yerine getirmedikleri iddiasıyla dava açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunda Ogün Samast hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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Samast’ın şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’le birlikte Hrant Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiği ancak FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut bir delilin ise elde edilemediği ifade edildi. İddianame, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Kabul edilmesi halinde Samast ‘sanık’ sıfatıyla hâkim karşısına çıkacak.

2007’de Hrant Dink’i katlettikten sonra tutuklanan Samast, 16 yıl dokuz ay 22 gün hapis yattıktan sonra geçen çarşamba günü serbest bırakılmış, tahliye büyük tepki çekmişti. 

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#Hrant Dink#Ogün Samast#İddianame

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