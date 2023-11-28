Samast ağır cezada yargılanacak... Azmettirici ve ‘büyük abi’yle dosyası birleşti

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla dava açılmıştı. Yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bu şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu Samast hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Ogün Samast’ın cinayeti işlediğinde yaşının reşit olmaması nedeniyle İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıldı.

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HAYAL VE TUNCEL’LE BİRLİKTE

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in de yer aldığı 11 sanığın bulunduğu dava ile İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Karara göre tutuksuz sanık Ogün Samast, 6 Aralık 2023 günü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

İDDİANAME: FETÖ İÇİN HAREKET ETTİ

Ogün Samast’la ilgili hazırlanan iddianamede, Hrant Dink’in ailesi Arat, Delal, Hasrof, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan ‘müşteki’ olarak bulunurken, Ogün Samast ‘suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla yer aldı. Terör örgütünün Hrant Dink cinayeti sonrası öncelikli olarak örgütün İstanbul İstihbarat Müdürlüğü’nü ele geçirdiği, daha sonra da bu şubenin imkânlarıyla Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargâh, Tahşiye, Selam Tevhid, 17-25 Aralık operasyon ve davlarını, ardından 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci başlattığı belirtildi. Ogün Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu gösterdiği anlatılan iddianamede, bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’le birlikte Hrant Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiği, ancak FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut bir delilin ise elde edilemediği ifade edildi.

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ÇOCUK CEZADA YARGILANMIŞTI

Hrant Dink cinayetinin görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Ogün Samast’ın olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyayı ayırmış ve İstanbul Nöbetçi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Samast, ‘tasarlayarak öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme heyeti, Ogün Samast’ın olay tarihinde 16 yaşını bitirmiş ve 17 yaşını tamamlamamış olduğu gerekçesiyle bu cezayı üçte bir oranında indirmiş ve 21 yıl 5 aya çevirmişti. Samast, toplamda 16 yıl tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.