Şam’a turistik turlar başlıyor

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İçsavaşla bütün dengeleri altüst olan Suriye’ye Türkiye’den ilk turistik turlar başlamak üzere. Fest Travel adlı tur şirketi 20-27 Nisan, 2024’te Suriye’ye düzenleyeceği “Kültürel Harmanlama: Suriye” adını verdiği 7 günlük tur için rezervasyonlarına başladı. 20 Nisan’dan İstanbul’dan Beyrut’a oradan da Şam’a geçilmesiyle başlayacak tur için katılımcılardan 1.950 dolar talep ediliyor. Tur Şam, Halep, Hama, Humus ve Palmira’yı da içeriyor.

‘ALTERNATİF ROTALAR’

Şirketin hazırladığı gezi planında birçok turistik bölge yer alırken şu uyarı da yapılıyor: “Suriye’deki son durumu yakından takip ediyoruz ve seyahat rotalarımızı gerektiği takdirde değiştireceğiz. Ancak, güvenlik konusunda endişe duyduğumuz bölgelere seyahat etmeyeceğiz. Bu durumda, alternatif rotaları tercih edeceğiz ve seyahatimizi güvenli bir şekilde tamamlamak için gerekli önlemleri alacağız. Ayrıca, seyahat öncesinde güncel güvenlik bilgilerini teyit etmek için ilgili makamlarla da iletişim halinde olacağız.”





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TURDA NERELER VAR

Tur için hazırlanan tanıtım broşüründe şu ifadeler yer alıyor: “Zengin bir sanatsal ve kültürel mirasa sahip Suriye uzun, yıkıcı ve yorucu bir savaşın ardından yeniden turizme açıldı. İslam uygarlığının ilk önemli merkezi olmuş Emeviler Camisi, Azem Sarayı, Hamidiye Çarşısı ile aynı zamanda Ortadoğu’nun Osmanlı etkisini en fazla yansıtan şehri Şam; Roma döneminin zenginlik kaynağı ticaret yolları üzerinde kurulmuş Akdeniz dünyasının en önemli antik kalıntılarından birisini barındıran çöl kraliçesi Zenobia’nın Şehri Palmira, geleneksel pazarları, kalesi, müzesi ve çok iyi korunmuş eski taş evleri ile 4000 yıldır aralıksız var olan, dünyanın en eski şehri Halep; uygarlık tarihinin en önemli merkezlerinden Ebla kalıntıları; Haçlı Seferlerinin Ortadoğu’daki en önemli izi Ortaçağ kalesi Krak Des Chevaliers…





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‘BAŞKA ÜLKELER DE BAŞLAMIŞ’

Hürriyet’e konuşan bir şirket yetkilisi turla ilgili “Çok uzun yıllardır Suriye’ye tur düzenliyorduk. Savaş çıkınca durdurmak zorunda kaldık. Şimdi tekrar başlıyoruz. Yerel acentelerle çalışıyoruz. Başka ülkelerden turlar başlamış. O yüzden biz de başlattık” diye konuştu.