Şam rejimine: Kırgınlığı aşalım

NATO Zirvesi’nin gerçekleştirildiği Walter E. Washington Kongre Merkezi’nde büyük bir konferans salonunda ABD’de yerleşik Türk gazeteciler ve uluslararası medyanın sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusundaki bir soruya şöyle yanıt verdi:

YA TÜRKİYE YA ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKE

“Sayın Esed’e ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle, bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım diyoruz.”

AİLECE GÖRÜŞÜYORDUK

Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta Suriye Devlet Başkanı’yla görüşmeye ilişkin şöyle demişti: “Şu anda Suriye’den 3 milyonu aşan mülteci ülkemizde. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye’de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin’in yaklaşımları var. Irak Başbakanı’nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?”

BIDEN YANITI: KASIM OLA HAYROLA

- Hürriyet’in ABD’deki başkanlık seçimleriyle ilgili yönelttiği soruya da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’ın kendi partisi içinde yaşadığı çalkantılar, başkan adaylığına gelen güçlü muhalefet ve olası 2’nci Donald Trump dönemine Ankara’nın nasıl baktığına yönelik “Biz buradaki yarışın tarafı değiliz” dedi. “Bu yarış içerisinde kalan 3.5-4 aylık sürede kararı Amerika’daki halk verecek, eyaletler verecek. Bu eyaletlerin vereceği karar çok çok önemli. Bizler de Türkiye olarak, Türk siyasetinin içerisinde olan bir insan olarak, en hayırlı kararı verecek olan Amerikan delegesinin vereceği bu kararı biz de izleyeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini “Kasım ola hayrola” diyerek bitirdi.