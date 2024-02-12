‘Salkım Hanım’ yetim kaldı

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Ödüllü romancı, eski bakan Yılmaz Karakoyunlu dün 88 yaşında vefat etti. Sağlık Bakanı Faruk Koca, Karakoyunlu’nun İstanbul’daki evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Karakoyunlu, bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÖDÜLLÜ YAZAR VE ŞAİR

Karakoyunlu siyasetin dışında kaleme aldığı roman, şiir, oyun ve senaryolar ile besteleriyle de tanındı. “Salkım Hanımın Taneleri” romanıyla 1989’da Yunus Nadi, Güz Sancısı romanıyla da 1991’de Türk Yazarlar Birliği roman ödüllerini kazandı. 1999’da edebiyat alanında Mevlânâ Büyük Ödülü’ne layık görülen Karakoyunlu, 2000 yılında da Nokta Dergisi’nin edebiyat alanında Doruktakiler ödülünün sahibi oldu. Üç Aliler Divanı, Güz Sancısı, Çiçekli Mumlar Sokağı gibi roman ve öykü kitapları da bulunan Karakoyunlu, şiirlerini O Hayal Aynasından ve Rubailer isimli kitaplarında topladı. Karakoyunlu, Zirveden Sonra/Sokullu isimli oyunuyla da 1991 yılında Türk Yazarlar Birliği’nin en iyi oyun ödülünü kazandı. Aynı Yıl Kültür Bakanlığı Tiyatro Ödülü’nün de sahibi oldu.





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ROMANLARI BEYAZPERDEDE

Salkım Hanımın Taneleri romanı filme de çekildi. Film 1998 Antalya Film Festivali’nde 6 dalda birincilik ödülü aldı ve yılın en iyi sinema filmi seçildi. Güz Sancısı romanı da 2008’de film yapıldı. Karakoyunlu’nun 200’e yakın eseri de TRT repertuarında yer alıyor.

BAKANLIK YAPTI

ANAVATAN Partisi’nden (ANAP) siyasete atılan Karakoyunlu, milletvekilliğinin yanı sıra genel başkan yardımcılığı da yaptı. Ecevit kabinesinde de devlet bakanı ve hükümet sözcüsü olarak görev aldı. Uzun süre ara verdiği siyasete yıllar sonra, 2014’te CHP’den Urla Belediye Meclisi üyesi olarak dönüş yaptı. Karakoyunlu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğinde de bulundu.