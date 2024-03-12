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Salima’nın şüpheli ölümü

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#Salima Omarova#Antalya#Mevlüt Çelik
Salima’nın şüpheli ölümü
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 07:00

Kırgızistan uyruklu Salima Omarova, yatağında ölü bulundu. Belediye doktoru ölümü şüpheli bulunca olay yeri inceleme ekipleri eve gitti. Ekiplerin incelemesi sonrası Omarova’nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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ANTALYA Muratpaşa’da 4 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan Kırgızistanlı Salima Omarova (52), önceki gece, eşi Mevlüt Çelik’ten sabah içmek için çorba yapmasını istedi. Çelik, hasta olan eşinin rahatsız olmaması için yan odaya geçerek uyudu. Dün 11.00 sıralarında çorbayı hazırladıktan sonra eşini uyandırmaya çalışan Çelik, tüm çabalarına rağmen sonuç alamayınca bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Eve gelen arkadaşıyla da eşini uyandıramayan Mevlüt Çelik, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde, Salima Omarova’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesiyle eve polis ekibi sevk edildi. Belediye doktorunun ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Ekiplerin incelemesinin ardından Omarova’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Omarova’nın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

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#Salima Omarova#Antalya#Mevlüt Çelik

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