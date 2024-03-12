Salima’nın şüpheli ölümü

Haberin Devamı

ANTALYA Muratpaşa’da 4 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan Kırgızistanlı Salima Omarova (52), önceki gece, eşi Mevlüt Çelik’ten sabah içmek için çorba yapmasını istedi. Çelik, hasta olan eşinin rahatsız olmaması için yan odaya geçerek uyudu. Dün 11.00 sıralarında çorbayı hazırladıktan sonra eşini uyandırmaya çalışan Çelik, tüm çabalarına rağmen sonuç alamayınca bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Eve gelen arkadaşıyla da eşini uyandıramayan Mevlüt Çelik, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde, Salima Omarova’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesiyle eve polis ekibi sevk edildi. Belediye doktorunun ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Ekiplerin incelemesinin ardından Omarova’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Omarova’nın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.