Saliha hemşirenin babası: Cinayet olduğuna eminiz

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Soruşturmada, başta rezidansta olmak üzere Saliha hemşirenin evi ve otomobilinde de arama yapıldı. Saliha hemşirenin Niğde’de oturan babası Salim Tuncel, Aksaray’a gelip, polisin incelemesinin ardından kızına ait otomobil ve çantayı teslim aldı.

Kızının ölümüyle ailece hayatlarının karardığını söyleyen Salim Tuncel şunları söyledi:

GİZLİLİK KARARI

“Kızımın olayında savcılığımız gizlilik kararı koyduğu için şu anda elimizde bir bilgi ve belgemiz yok. Daha otopsi sonucu da çıkmadı. Biz aile olarak bu işin cinayet olduğuna eminiz. Olayın peşini bırakmayacağım.”



