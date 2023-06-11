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Saliha hemşirenin babası: Cinayet olduğuna eminiz

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#Saliha Hemşire#Aksaray#Salim Tuncel
Saliha hemşirenin babası: Cinayet olduğuna eminiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 07:00

Aksaray’da özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel’in (25), 24 Mayıs’ta, aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim A.’nın (43) oturduğu rezidansın 7’nci katındaki daireden 3’üncü katın balkonuna düşüp yaşamını yitirdiği olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Soruşturmada, başta rezidansta olmak üzere Saliha hemşirenin evi ve otomobilinde de arama yapıldı. Saliha hemşirenin Niğde’de oturan babası Salim Tuncel, Aksaray’a gelip, polisin incelemesinin ardından kızına ait otomobil ve çantayı teslim aldı.

Kızının ölümüyle ailece hayatlarının karardığını söyleyen Salim Tuncel şunları söyledi:

GİZLİLİK KARARI

“Kızımın olayında savcılığımız gizlilik kararı koyduğu için şu anda elimizde bir bilgi ve belgemiz yok. Daha otopsi sonucu da çıkmadı. Biz aile olarak bu işin cinayet olduğuna eminiz. Olayın peşini bırakmayacağım.”

 

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#Saliha Hemşire#Aksaray#Salim Tuncel

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