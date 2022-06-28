Salda cevabı

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YAPILANLAR

ARAÇLAR ENGELLENDİ

* Salda Gölü ve çevresinde korunan alan miktarı 7 kat artırılmıştır. Bugüne kadar kötü ve hoyrat kullanılan gölün korunması için etkin tedbirler alınmıştır. Alanda ahşap bariyerlerle araçların göle yaklaşması önlenmiştir. Araçlar göl kıyısına kadar girmekte göl suyuyla araçlar yıkanmakta ve stromatolit oluşumlar zarar görmekteydi.

* Çöp konteynerleri konularak, çöp toplama araçları alınmış, sıfır atık yönetimi oluşturulmuştur. Su kalitesi iyileştirilmiştir. Sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturulmuştur.

* Alanın kontrolü için 7/24 kamera sistemi kurulmuştur. Seyir terasları projelendirilmiştir. Bisiklet yolu tasarlanmıştır.

* Arıtılmış atık suların yüzde 100’e yakın oranda geri kazanılmasına ilişkin bilimsel çalışmalar tamamlanmıştır. Gölün suyu içme seviyesine ulaşmıştır.

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MİLLET BAHÇESİ YAPILMADI

* Salda Gölü çevresine millet bahçesi yapılmamıştır. Millet bahçesi konsepti tamamen farklı bir konsept olup, Salda Gölü’ne koruma projesi yapılmıştır. Kontrolsüz ve plansız şekilde cafe, çadır kullanımları ile bungalov benzeri yapıların bulunduğu, taşıtların göl kenarına kadar geldiği ve doğal yapıya zarar verdiği tespit edilmiştir. Sahilde bulunan mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırılarak görüntü kirliliğinin önüne geçilmiştir.

500 METRE GERİ ÇEKİLDİ

* Kullanımlar yaklaşık 500 metre geriye çekilmiştir. Alandaki bungalov vb. baraka tipi yapılar kaldırılarak, konaklamalar Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan köylere kaydırılmıştır. Zemine herhangi bir müdahalede bulunmamış olup, ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarına hizmet edecek birimler; temelsiz, sökülür takılır, doğa ile uyumlu ahşap malzemeden seçilmiş, zemine olacak zararları en aza indirgemek amacıyla yerden yüksekte tasarlanmıştır.

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SUÇ DUYURUSU YAPILDI

* Yapılan incelemede, Beyaz Adalar bölgesinde proje kapsamı dışında doğal zeminden malzemenin alındığı, alınan malzemenin bir kısmının aynı sahada bırakıldığı, bir kısmının ise Salda Gölü Halk Plajı bölgesine taşındığı tespit edilmiştir. Söz konusu tespit sonrası kum taşınması işlemini gerçekleştiren yüklenici firmaya idari para cezası kesilmiş, sorumlular hakkında idari işlemler başlatılarak görevden alınmışlardır. Doğal sit alanına izinsiz müdahale söz konusu olduğundan, suç duyurusunda bulunulması kararı alınmıştır.

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YAPILACAKLAR

RESTORE EDİLECEK



* Beyaz Adalar bölgesinde tahrip edilen alanın jeo-biyo-ekolojik restorasyonu ve tekrar eski doğal yapısına dönüşmesi çalışması ivedilikle başlatılmıştır.

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MARS’A IŞIK TUTACAK

* ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA), Salda Gölü’nün Mars’taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumunu ve jeolojik yapısına benzerliğini vurgulayan açıklamalarından sonra Salda Gölü bilimsel olarak oldukça popüler hale gelmiştir. Bu kapsamda NASA’nın Mars’tan getireceği kayaçlar üzerinde yapılacak çalışmalara ışık tutması hedeflenen, ‘Salda Gölü’nün Mikrobiyal Ekolojisinin İleri Moleküler Yöntemlerle Projesi’ tamamlanmıştır. Mars’taki yaşam hakkında önemli bulgular sağlanacaktır.

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ZİYARETÇİ SAYISINA SINIRLAMA

* Sosyo ekonomik analiz ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmaları tamamlanmış olup bu kapsamda ziyaretçi sayısının Beyaz Adalarda yıllık 572 bin 173 kişi ile Halk Plajı’nda yıllık 280 bin 628 kişi ile sınırlandırılması hedeflenmektedir.

UNESCO’YA BAŞVURULACAK

* Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapmakta olan türlerin belirlenmesi amacıyla biyoçeşitlilik çalışmaları, Salda Gölü’nün UNESCO dünya miras geçici listesine dahil edilmesi çalışmaları yürütülmektedir.