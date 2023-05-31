Salacak’ta İBB ekiplerine saldırı

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Ancak kafenin sahipleri ve çalışanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve İBB İmar Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Çıkan arbedede İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten aldığı darbelerle kanlar içerisinde kaldı. Ramazan Gülten’i saldırgan grubun elinden zabıta ekipleri kurtardı. Gülten hastaneye kaldırılırken, İBB saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Öte yandan yıkım başlamak üzereyken İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Üsküdar sahildeki kaçak kafe hakkındaki yıkım kararıyla ilgili yürütmeyi durdurdu.