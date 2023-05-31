×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Salacak’ta İBB ekiplerine saldırı

Güncelleme Tarihi:

#İBB#Üsküdar#Salacak Sahili
Salacak’ta İBB ekiplerine saldırı
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 07:00

Üsküdar’da Salacak Sahili’ni kaçak yapılardan temizlemek için aylardır mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan kaçak bir kafeyi yıkmak için dün sabah harekete geçti.

Haberin Devamı

Ancak kafenin sahipleri ve çalışanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve İBB İmar Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Çıkan arbedede İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten aldığı darbelerle kanlar içerisinde kaldı. Ramazan Gülten’i saldırgan grubun elinden zabıta ekipleri kurtardı. Gülten hastaneye kaldırılırken, İBB saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Öte yandan yıkım başlamak üzereyken İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Üsküdar sahildeki kaçak kafe hakkındaki yıkım kararıyla ilgili yürütmeyi durdurdu.

Salacak’ta İBB ekiplerine saldırı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İBB#Üsküdar#Salacak Sahili

BAKMADAN GEÇME!

Meteoroloji uyarmıştı Ankarada sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

#Meteoroloji
Toplu taşımada bebek arabası tartışması: Hangi taraf haklı ‘Bebek arabalı kişiler engelli yolcu kapsamında değerlendirilir’

Toplu taşımada bebek arabası tartışması: Hangi taraf haklı? ‘Bebek arabalı kişiler engelli yolcu kapsamında değerlendirilir’

#Otobüste Bebek Arabası
Gizemli Covid hastası aranıyor Bilim insanları şimdiye kadarki en uzun süreli koronavirüs vakasının peşinde

Gizemli Covid hastası aranıyor! Bilim insanları şimdiye kadarki en uzun süreli koronavirüs vakasının peşinde

#Sağlık