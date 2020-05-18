Sakura ne demek? Sakura ne anlama geliyor?

'Sakura ne demek?' ve 'Sakura ne anlama geliyor?' soruları, Erdoğan'ın açıklamasının ardından yığun şekilde sorgulanmaya başlandı. İşte, konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Japonca bir kelime olan Sakura'nın Türkçesi “Kiraz Çiçeği” anlamındadır. Sakura, meyve vermeyen bir tür "Kiraz Ağacı"dır. Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.

Bu çiçek martın son haftası ile nisanın ilk haftası açar ve Japonya’da bu dönem kutsal sayılır. Öyle ki hava durumundan sonra bir de “Sakura Durumu” verilir. Çiçeklerin açtığı bu dönem Japonya’nın en çok turist kabul ettiği dönemdir.