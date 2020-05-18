MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSakura ne demek? Sakura ne anlama geliyor?
GeriGündem Sakura ne demek? Sakura ne anlama geliyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 18.05.2020 - 19:29,Son Güncelleme:

Sakura ne demek? Sakura ne anlama geliyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sakura ne demek? Sakura ne anlama geliyor?
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'Başakşehir hastanemizi Japonya Başbakanı Abe ile açıyoruz. Adı ‘Çam ve Sakura Hastanesi’ olacak.' dedi. Bu gelişmenin ardından 'Sakura' kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Peki, sakura ne demek? Sakura ne anlama geliyor?

'Sakura ne demek?' ve 'Sakura ne anlama geliyor?' soruları, Erdoğan'ın açıklamasının ardından yığun şekilde sorgulanmaya başlandı. İşte, konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Japonca bir kelime olan Sakura'nın Türkçesi “Kiraz Çiçeği” anlamındadır. Sakura, meyve vermeyen bir tür "Kiraz Ağacı"dır. Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.

Bu çiçek martın son haftası ile nisanın ilk haftası açar ve Japonya’da bu dönem kutsal sayılır. Öyle ki hava durumundan sonra bir de “Sakura Durumu” verilir. Çiçeklerin açtığı bu dönem Japonya’nın en çok turist kabul ettiği dönemdir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle