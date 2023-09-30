Sakat bırakan kurşuna Yargıtay indirimi

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İstanbul’da Samet Mutlu 22 Mayıs 2021’de boşanma aşamasındaki eşi Sabiha Mutlu’yu (29) 5 yaşındaki kızının önünde silahla vurdu. Sabiha, eşine kendisini öldürmemesi için yalvardı ama “Seni öldürsem ne olur, 3-5 ay yatar çıkarım” diyen Samet Mutlu 4 el daha ateş etti. Kurşunlar Sabiha’nın kalçasını kırdı, sağ elinin 3 parmağındaki sinirleri parçaladı. Mahkeme yargılama sonunda Samet Mutlu’ya takdir indirimi uygulayarak 17 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Samet Mutlu’nun avukatı kararı temyiz ederek Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay da cezayı fazla bularak kararı bozdu.

YİNE AYNI SAVUNMA

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dün ikinci kez karara bağlandı. Yüzde 25 engelli kalan Sabiha Mutlu duruşmaya bastonla geldi. Son savunmasını yapan Samet Mutlu, “Pişmanım. Sabiha ile hiçbir husumetim yoktur. Olaylar spontane gelişti. Keşke bunlar yaşanmasaydı” dedi. Kararını açıklayan Mahkeme heyeti Samet Mutlu’ya 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.