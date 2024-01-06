Sakarya'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıyan kaza görüntülerinde Baykal’ın yaşamını yitirdiği kazanın da görüntülerine yer verildi. Otomobilin TIR’a çarptığı o anlar saniye saniye görüntülendi.