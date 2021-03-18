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Ramiz Kaan OKTAR- Onur GÜDEN/FERİZLİ (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2021 - 10:57 | Son Güncelleme:

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada dördüncü oturum başladı

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Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada dördüncü oturum başladı

SAKARYA’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açılan davanın ikinci duruşmasında dördüncü oturum başladı. Duruşma, sanıkların ve sanık avukatlarının beyanlarının alınması ile devam ediyor.

Hendek'teki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de meydana gelen patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması, Ferizli ilçesindeki Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda devam ediyor. 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin dosya kapsamında fabrika sahibi Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve sorumlu ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö., ve iş güvenliği uzmanı A.B. tutuklu, fabrika sahibinin babası A.R.E.C. ve sorumlu müdür A.Ç. ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Aralarında fabrika çalışanları ve olaydan etkilenen diğer kişilerin de olduğu toplam 108 müştekinin dinlendiği davada, sanıklar hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunda 2 yıl 8 aydan, 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

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İlk duruşması Sakarya Adliyesi'ndeki fiziki alan yetersizliği nedeniyle ertelenen davanın ikinci duruşması, Ferizli ilçesinde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda pazartesi günü başladı. 3 gün boyunca tüm sanık ve müştekilerin beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, bugün başlayan 4'üncü oturumda sanık avukatlarının savunmalarını dinleyecek.

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