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Sakarya'da zincirleme kaza! İki istikamette de yol trafiğe kapatıldı

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#Sakarya#Kaza#Zincirleme Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 17:33

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 2 kamyon ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-650 yolunun 2 istikameti de ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-650 yolunun Kızılkaya mevkisinde meydana geldi. Nevzat Arı idaresindeki 34 DMF 608 plakalı çöp kamyonu, yağmurda kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi.

Sakaryada zincirleme kaza İki istikamette de yol trafiğe kapatıldı

Aynı yöne giden Ömer Fındık yönetimindeki 03 HS 078 plakalı TIR, kamyona çarpmamak için manevra yapınca karşı şeride geçip, Kemal Kot idaresindeki 55 AFB 136 plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı.

Sakaryada zincirleme kaza İki istikamette de yol trafiğe kapatıldı

Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GBV 001 plakalı hafriyat kamyonu da kontrolden çıkıp devrildi.

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Sakaryada zincirleme kaza İki istikamette de yol trafiğe kapatıldı

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çöp kamyonu sürücüsü Nevzat Arı, sağlıkçıların kaldırdığı hastanede tedaviye alındı. Kaza nedeniyle D-650 yolu çift şeritli olarak ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. 

Sakaryada zincirleme kaza İki istikamette de yol trafiğe kapatıldı

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#Sakarya#Kaza#Zincirleme Kaza

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