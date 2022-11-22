Sakarya'da uyuşturucu baskını! Turşu kavonozu içerisinde ele geçirildi

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Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocaali ilçesi Şerbetpınarı Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı yapıldığı iddia edilen A.M., S.M.,B.M.ve M.M. isimli şüphelilerin çalıştıkları depo ve evlerine iki adet narkotik köpeğiyle baskın yaptı.

Bir depoda 19 adet kavanoz içerisinde gizlenmiş 3.5 kg kubar esrar, 3.5 kg kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 300 gram. kenevir tohumu ele geçirildi.

Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 5 adet yarı otomatik av tüfeği, 124 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet kelebek bıçak, 3 adet dedektör ve 1 adet alan tarama cihazı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.