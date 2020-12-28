MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda
GeriGündem Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Güven HASBAŞ/KOCAALİ (Sakarya) (DHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda
Abone Olgoogle-news

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahte rakı içen 1 kişi öldü, 1 kişi ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Kocaali ilçesinde dün gece kendi ürettikleri sahte rakıdan içen Dilaver Gül ve Bekir Y. fenalaşınca yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesi'ne getirildi. Dilaver Gül doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bekir Y. ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle