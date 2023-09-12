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Sakarya'da 'Sağlık çalışanıyım' dedi, böyle tehdit etti

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#Sakarya#Sağlık Çalışanı#Polis
Sakaryada Sağlık çalışanıyım dedi, böyle tehdit etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 13:40

Sakarya’da vakaya müdahale eden 112 Acil Servis Ambulans ekibinde yer alan sağlık çalışanı, olayı haberleştirmek isteyen basın mensuplarına çekim yapmamaları hususunda engel olmaya çalıştı. Sağlık çalışanı olduğunu iddia eden bir kişi ise basın mensuplarına saldırdı.

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Sakarya'nın Şirinevler Mahallesinde meydana gelen olayda, yaşamına son vermek isteyen öğrenci için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında genç kız olay yerinden kaçarak uzaklaşırken olayı haberleştirmek isteyen basın mensupları da bölgeye giderek görüntü almaya başladı.

Sağlık çalışanlarından biri görevlerini bırakarak çekim yapan basın mensuplarına, “Bende sizi çekeceğim” diyerek cep telefonuyla kayda almaya başladı.

Durumu gören bir kişi ise kendisinin sağlık çalışanı olduğunu belirterek basın mensuplarına saldırdı. Vatandaşların araya girdiği olayda sağlık çalışını olduğunu iddia eden kişi ölümle tehdit etmenin yanı sıra ağza alınmayacak sözler sarf etti.

Sakaryada Sağlık çalışanıyım dedi, böyle tehdit etti

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Yaşanan gerginlik anları ise basın mensuplarının kameralarına yansıdı.

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#Sakarya#Sağlık Çalışanı#Polis

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