Sakarya’da orman yangını
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1,5 saatte söndürüldü.
Adapazarı’na bağlı Kömürlük Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, saat 16:00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ormanlık alan içerisindeki yangına müdahale edemeyince Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 arazöz de bölgeye geldi. Alevlere, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.
Yangın, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla kontrol altına alınırken, jandarma soruşturma başlattı.
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