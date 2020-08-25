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Haber Giriş: 25.08.2020 - 18:48 | Son Güncelleme:

Sakarya’da orman yangını

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Sakarya’da orman yangını
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1,5 saatte söndürüldü.

Adapazarı’na bağlı Kömürlük Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, saat 16:00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ormanlık alan içerisindeki yangına müdahale edemeyince Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 arazöz de bölgeye geldi. Alevlere, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla kontrol altına alınırken, jandarma soruşturma başlattı.

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