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Sakarya'da orman İşletme deposunda patlama: 3 işçi yanarak yaralandı

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#Sakarya#Akyazı #Patlama
Sakaryada orman İşletme deposunda patlama: 3 işçi yanarak yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 16:59

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde orman işletme deposunda damgalama tankında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, tankın yakınındaki Faik Y. (53), Selçuk Y. (44) ve Abdülkadir T. isimli işçiler yanarak yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan Faik Y. ve Selçuk Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesindeki Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü deposunda meydana geldi. Ağaçlara damgalama yapmak için kullanılan boyanın bulunduğu damgalama tankında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamayla birlikte tankta yangın çıktı. Patlamada, tankın yakınındaki Faik Y. (53), Selçuk Y. (44) ve Abdülkadir T. isimli işçiler yanarak yaralandı.

İhbar üzerine depoya 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar olan işçilerden Abdülkadir T. Akyazı Devlet Hastanesi’ne, Faik Y. ve Selçuk Y. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Faik Y. ve Selçuk Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Sakarya#Akyazı #Patlama

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