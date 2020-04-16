MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSakarya'da koronavirüsü yenen 5 hasta, alkışlarla taburcu oldu
GeriGündem Sakarya'da koronavirüsü yenen 5 hasta, alkışlarla taburcu oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

Sakarya'da koronavirüsü yenen 5 hasta, alkışlarla taburcu oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sakarya'da koronavirüsü yenen 5 hasta, alkışlarla taburcu oldu
Abone Olgoogle-news

SAKARYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 5 kişi, sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören 5 hasta, iyileşerek, taburcu oldu. Hastaneden ayrılanlara, evlerinde yapmaları gerekenler hatırlatıldı. Taburcu edilen 5 kişi, kendilerini alkışlayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılırken, sağlık personeli tebrik edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle