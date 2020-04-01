MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSakarya’da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza
GeriGündem Sakarya’da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

Sakarya’da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sakarya’da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza
Abone Olgoogle-news

SAKARYA’da, mart ayı içerisinde koronavirüs tedbirlerine uymayan 18 kahvehane, 4 çay bahçesi, 3 lokanta ve 1 kuaföre idari işlem yapılırken, yüzde 50 yolcu taşıma tedbirine uymayan 8 toplu taşıma aracına adli ve idari işlem yapıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulunuyor. Mart ayında yapılan denetimlerde koronavirüs tedbirlerine uymayan 18 kahvehane, 4 çay bahçesi, 3 lokanta ile 1 kuaföre idari işlem yapılırken, 9 kahvehane, 1 kafeterya ile 1 kuaför dükkanına adli işlem yapıldı. Yolcu kapasitesinin yüzde 50’sinden fazla yolcu taşıdığı tespit edilen 5 toplu taşıma aracına adli, 3 toplu taşıma aracına idari işlem yapıldı. 14 günlük karantina süresine uymadığı tespit edilen 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İkazlara uymayan 10 vatandaşa ise idari işlem yapıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle