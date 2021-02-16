Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Adapazarı’nda yoğun kar yağışı etkili olurken, karla kaplanan yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Kar lastiği olmayan araçlar kaydı. D-650 karayolu Adapazarı ile Karasu ilçesi arasında kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler kar küreme ve tuzlama yaparken, yolu trafiğe açma çalışmaları devam ediyor.