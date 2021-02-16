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Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

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Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
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SAKARYA’da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Adapazarı ile Karasu ilçeleri arasında, yol ulaşıma kapandı.

Sakaryada kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Adapazarı’nda yoğun kar yağışı etkili olurken, karla kaplanan yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Kar lastiği olmayan araçlar kaydı. D-650 karayolu Adapazarı ile Karasu ilçesi arasında kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler kar küreme ve tuzlama yaparken, yolu trafiğe açma çalışmaları devam ediyor.

 

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