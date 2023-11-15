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Sakarya'da iş yerinin önünde köpekler saldırdı! Yaşadığı dehşeti anlattı

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#Sakarya#Köpek#Dükkan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 11:13

Sakarya’nın Hendek ilçesinde dükkanı açmaya gelen Saliha Yiğit, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saliha Yiğit olay sonrası, 'Buna bir önlem alınmasını istiyorum, her yer köpek dolu. Bir yakınımı köpek ısırığı sebebi ile kaybettiğim için bu konuda çok hassasım.' şeklinde konuştu.

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Şehit Ali Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde bulunan işyerini açmak isteyen Saliha Yiğit, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırı karşısında kendini savunmak isteyen kadın çantası ile köpekleri uzaklaştırmak istese de engel olamadı. Köpeklerin saldırdığını gören bir vatandaş ise müdahale ederek kadını kurtardı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; dükkan açmaya gelen kadına köpeklerin saldırması, bir vatandaşın kadına yardım etmesi yer alıyor.

“BİR YAKINIMI KÖPEK ISIRIĞI SEBEBİ İLE KAYBETTİM”

Sokak köpeklerinin bir yakınını ısırması neticesinde vefat ettiğini ve bu olaydan dolayı köpeklerden korktuğunu aktaran Yiğit, “Sabah saatlerinde işe gelip dükkanı açtığım esnada köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekler sürü gibiydi. Bunu ilk defa yaşamıyorum, birkaç defa daha çarşı merkezde yaşadım. Yine aynı şekilde dükkanın önünde yaşadım. Ama bu sabahki beni hem çok korkuttu hem de çok kötü bir andı. Buna bir önlem alınmasını istiyorum, her yer köpek dolu. Bir yakınımı köpek ısırığı sebebi ile kaybettiğim için bu konuda çok hassasım. Bu durumdan çok etkilendim ve çok üzgünüm, gereğinin yapılmasını istiyorum” dedi.

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Sakaryada iş yerinin önünde köpekler saldırdı Yaşadığı dehşeti anlattı

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#Sakarya#Köpek#Dükkan

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