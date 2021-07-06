Sakarya'da feci kaza! Taksi bariyerlere çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Fatih Kılıç (45) yönetimindeki 71 T 0337 plakalı taksi, Sapanca kavşağı girişi yol ayrımındaki bariyerlere çaptı. Bariyerler araca saplanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Irak uyruklu Yasir Abdulraheem Mohmood Al-Zuhaırı ve kızı Rawasee Yasir Abdulraheem Al-Zuhaırı'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralanan taksi şoförü Fatih Kılıç, Rıyam Omar İbrahim (27), Yousıf Hussein Abdulraheem (9), Ayat Hussein Abdulraheem (6), Abdulraheem Mohmood (9) ve Taleeah Saleem Raheem Asakra (23) itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Iraklı ailenin taksiyle İstanbul’a gitmek için yola çıktığı belirtildi.

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