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Gündem
Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya) (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 11:29 | Son Güncelleme:

Sakarya'da feci kaza: Anne ve baba öldü, 4 çocuk yaralı

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Sakarya'da feci kaza: Anne ve baba öldü, 4 çocuk yaralı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada anne ve baba hayatını kaybederken, 4 çocuk ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D- 650 Karayolu Adapazarı Güneşler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Umut Karaduman yönetimindeki 41 GP 535 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtaki Umut Karaduman ve eşi Nesrin Karaduman’ın yaşamını yitirdikleri belirlendi. Yaralanan yaşları 3 ile 12 arasında değişen 4 çocuk ise ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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