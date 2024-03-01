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Sakarya'da faciadan dönüldü! TIR sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi

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#Sakarya#Pamukova#Kaza
Sakaryada faciadan dönüldü TIR sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 19:52

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 Karayolu'nda seyir halindeki tırın sürücüsü kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan ve karşı şeride geçen tır, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

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Kaza, D-650 Karayolu Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan kontrolündeki 41 B 4008 çekici plakalı tırın sürücüsü R.B. (63), direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır, evin duvarına çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce araç içerisinden çıkarılan sürücü, Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği esnada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi ise muhtemel bir faciayı önledi.

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#Sakarya#Pamukova#Kaza

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