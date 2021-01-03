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Ramiz Kaan OKTAR- Onur GÜDEN/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 03.01.2021 - 17:46 | Son Güncelleme:

Sakarya’da dumanların sardığı binaya girip, muhabbet kuşunu kurtardı

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Sakarya’da dumanların sardığı binaya girip, muhabbet kuşunu kurtardı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bir kadın, dumanların arasında apartmana girerek beslediği muhabbet kuşunu dışarı çıkardı.

Yağcılar Mahallesi 1359 Sokak’taki bir apartmanın bodrum katında bulunan kömürlükte saat 15.30 sıralarında iddiaya göre, çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Binayı saran duman nedeniyle apartman sakinleri kısa sürede evlerini boşaltırken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Bu sırada bir kadın dumanların arasında apartmana girerek beslediği muhabbet kuşunu dışarı çıkardı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

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