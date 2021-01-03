Sakarya’da dumanların sardığı binaya girip, muhabbet kuşunu kurtardı

Yağcılar Mahallesi 1359 Sokak’taki bir apartmanın bodrum katında bulunan kömürlükte saat 15.30 sıralarında iddiaya göre, çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Binayı saran duman nedeniyle apartman sakinleri kısa sürede evlerini boşaltırken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Bu sırada bir kadın dumanların arasında apartmana girerek beslediği muhabbet kuşunu dışarı çıkardı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.