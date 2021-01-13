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Gündem
Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 11:47 | Son Güncelleme:

Sakarya'da çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek

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Sakarya'da çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek
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SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde çanta içerisinde bulunan ve insana ait olduğu tahmin edilen kemiklerden alınan doku örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kemiklerden elde edilecek DNA profili, kayıp başvurularıyla karşılaştırılacak.

Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi ile Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi arasından geçen Çark Deresi'nde eski bir çanta içinde insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine götürülen kemiklerin kol ve bacağa ait olduğu ortaya çıktı. Kemiklerden alınan doku örneği, DNA profilinin çıkartılarak kayıp başvurularıyla karşılaştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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