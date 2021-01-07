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HaberlerGündem HaberleriSakarya'da 205 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
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Ramiz Kaan OKTAR/AKYAZI (Sakarya),(DHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Sakarya'da 205 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

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Sakarya'da 205 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
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SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 205 şişe içkiye el konuldu.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akyazı ilçesinde 2 iş yeri ve 1 depoya baskın düzenledi. Baskında gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 205 şişe içkiye el konuldu. Olayla ilgili 3 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

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